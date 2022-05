Namorados são presos com droga no pedágio de Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite da última terça-feira, 03, na praça de pedágio de Castilho, localizado na rodovia Marechal Rondon, o casal formado pelo desossador de 27 anos e a balconista de 24, acusado de tráfico de entorpecente, depois de surpreende-los em um VW/Fox de cor preta, placas ENB-5XX0, transportando 107 gramas de maconha. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

A prisão do casal aconteceu durante fiscalização criminal pela Rodovia Marechal Rondon (SP 300), praça de pedágio de Castilho, em conjunto com o Policiamento Rodoviário, quando a equipe de Força Tática com 1º Sgt PM Alexander, Cb PM Rezende e Cb PM Diletti, abordou o veículo VW/Fox de cor preta, placas ENB-5XX0, ocupado por um casal, sendo o condutor Izaque e passageira T.

Ao se aproximarem para verificarem a documentação pessoal do condutor e veículo, os militares sentiram forte odor de maconha. Indagados se transportavam entorpecentes, negaram a princípio.

Diante do forte cheiro da droga, os policiais decidiram realizar uma vistoria no automóvel e no interior do veículo encontraram um tijolo de maconha envolto em fita adesiva que, após aferido, pesou 107 gramas.

Indagados novamente, declararam que adquiriram o entorpecente pela quantia de RS 100,00 em Três Lagoas/MS, recebendo voz de prisão.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Seccional de Andradina e apresentados à Delegada, Dra. Carolina Tucunduva, que ratificou a voz de prisão, os recolhendo à carceragem, à disposição da Justiça. Foram apreendidos o pequeno tijolo de maconha pesando 107 gramas, o veículo VW Fox e 02 aparelhos de telefone celular.