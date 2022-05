Feira da Saúde levou multidão ao Centro Cultural

ANDRADINA – Dezenas de serviços, entre ações de saúde e de cidadania, envolvendo a Secretaria de Saúde e demais secretarias do Governo Municipal, entidades e escolas, ficaram disponíveis da última sexta-feira, 06, na esplanada do Centro Cultural Pioneiros de Andradina durante a XIII Feira da Saúde, realizada em Andradina. Este ano o evento foi incluso na Semana da Cultura.

“Com a redução dos números de casos de Covid-19 estamos voltando a realizar essa feira que é muito tradicional na cidade”, destacou a educadora de Saúde Eloá Pessoa.

Em estandes e unidades móveis estacionados no local, a população teve acesso a exames preventivos de detecção de doenças crónicas não transmissíveis. A programação também incluiu atividades físicas e artísticas. Até mesmo o prefeito Mário Celso Lopes aproveitou o momento para fazer exames.

Retomada

Andradina realiza a Feira de Saúde e Agita Andradina há 13 anos, sendo a única pausa foram durante os anos de pandemia da Covid 19. Por ano são realizados milhares de atendimentos, sempre num período das 8 às 22 horas.

Confira a participação das entidades e secretarias:

FISMA/Enfermagem e Camo “Dr. Nelson Rodrigues Martinho”:Hipertensão

Associação Matheus Vive”: Cadastro de doadores de sangue e apresentação do projeto

Camo “Dr. Eduardo H. F. Char”: Aleitamento Materno

UBS “Dr. Mário Marinho”: Saúde do Homem

UBS “Adilson Dantas”: Diabetes

ESF Qualis Rural: Plantas Medicinais (degustação de chás e mudas medicinais)

UNIMED – Prevenção de doenças crônicas

NASF: Hanseníase, Nutrição, Atividades Física

CTA: Prevenção e Controle das DSTs/Aids e distribuição de preservativo.

ODONTOLOGIA: Prevenção à Saúde Bucal.

Caps I: Tabagismo e artesanato

FIRB Enfermagem:

Métodos contraceptivos, Testagem p/ Covid, Vacinação

CAPS AD – Exposição de artesanatos realizados pelos usuários e orientações quanto ao tratamento ofertado.

UBS III: Saúde da Criança.

UBS Marco Antônio de Oliveira Pereira”: Saúde da Mulher

BOMBEIROS: Prevenção à Acidentes Domésticos (stand e palestra)

CONTROLE DE ENDEMIAS : Prevenção Dengue, Leishmaniose e Escorpião.

UVZ: agendamento: castração de gatos, de vacinação antirrábica e de exames canino para leishmaniose

ETEC: – Escola Técnica – Distribuição de mudas nativas e medicinais, amostras de plantas medicinais para chás, folders Saúde do Trabalhador, equipamentos de segurança e doces caseiros.

Secretaria de Cultura: Apresentações artísticas

Secretaria do Meio Ambiente: Coleta lixo eletrônico, distribuição mudas de árvores e exposição de mudas crioulas

Secretaria de Educação: Exposição de cartazes desenvolvido pelos professores de Arte dos 5º Anos dos 7 Polos de Ensino de Andradina com o tema “Dengue”.

Secretaria de Assistencia Social: Apresentação teatral – “A Flor e o Palhaço” – enfrentamento/combate ao abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes

Desenvolvimento Econômico:

Banco do Povo Paulista – BPP

– orientação sobre linhas de crédito para MEI, ME e EPP;

– PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador

Serviços:

– vagas de emprego disponíveis

– orientação sobre Seguro Desemprego

– orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital – CTPS Digital

SEBRAEAqui

– formalização do MEI

– Direitos e Deveres do MEI

– orientação sobre a Declaração Anual de faturamento do MEI;

Turismo

– informações sobre o CADASTUR

– informações sobre o Selo

Med Mais Vida: Exposição de equipamentos ortopédicos

Instituto Embelleze: Corte de Cabelo e Maquiagem

RAPAC: Orientação sobre Câncer e sobre a Instituições.

AMA: Orientações para o Fortalecimento da Luta aos Autistas.

Carisma Calçados: demonstração e orientação de calçados à pés diabéticos.

APAR: Divulgação de resgate de animais e o abrigo, panfletagem sobre a importância dos cuidados com os animais.

Secom/Prefeitura