PM registra o quarto acidente em um dos cruzamentos da Praça do Stella Mais

ANDRADINA – A Polícia Militar registrou no último sábado, 30/04, mais um acidente de trânsito, desta vez sem vítima, no mesmo cruzamento das ruas Iguaçu com José Augusto de Carvalho, um dos cruzamentos da Praça Stella Maris, com o bairro do mesmo nome. Os prejuízos materiais foram consideráveis mas, felizmente, não foram registrados ferimentos nos condutores dos dois veículos. O trânsito no local foi parcialmente interditado para o trabalho da perícia científica. Os veículos foram retirados do local com ajuda de guincho e de um cambão.

O acidente aconteceu quando o marmorista A. C. B. S., o “Paiola”, 62 anos, residente no Jardim Europa, seguia pela rua Iguaçu, sentido bairro Stella Maris/Vila Mineira, dirigindo o VW Fox, na cor preta, e quando passou pelo cruzamento citado, teve o veículo violentamente acertado pelo GM Onix, na cor prata, dirigido pela funcionária de uma transportadora, B. A, F. C., 21 anos, que seguia pela rua J. A. Carvalho e atravessou a sinalização de trânsito.

Com a colisão lateral, o Fox chegou a tombar lateralmente, raspou no asfalto e voltou a sua posição de origem, provocando arranhões severos e amassamentos nos dois lados da lataria, além de entortamento do eixo traseiro direito, onde houve o choque. Os dois motoristas não se feriram, mas ficaram bastante assustados.

O Onyx teve quebrado o pára-choque dianteiro, além de furado o depósito de água e entortamento da barra de ferro de proteção que sustenta o pára-choque dianteiro.

OUTROS ACIDENTES

Mãe e filha sofreram escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolverem em acidente de trânsito no mesmo cruzamento no último dia 01 de abril, quando tiveram a moto que ocupavam atingidas por uma Toyota Hillux, dirigido por um homem de origem japonesa. A mãe levou a pior sofrendo graves escoriações na coxa.

O acidente aconteceu quando mãe e filha seguiam com a Bros na cor vermelha, pela rua Iguaçu, e no cruzamento citado foram atingidas pela picape Toyota Hillux, na cor prata. Com o choque, mãe e filha caíram no asfalto, sofrendo os ferimentos. A Bros seguiu desgovernada e bateu contra a lateral esquerda traseira de um Ford Fiesta, parando em frente do portão da residência localizada naquele cruzamento, cujo proprietário iria guardá-lo na garagem.

A moto sofreu algumas avarias, o Fiesta teve o paralama traseiro esquerdo amassado e a Hillux teve parte do pára-choque dianteiro quebrado.

Pelo menos outros 3 acidentes em épocas diferentes foram registrados no local também devido a falta de atenção de um dos condutores.

Um deles foi quando um juiz da Vara Federal dirigindo um veículo importado, seguindo pela mesma rua J. A. Carvalho, atravessou a Iguaçu e bateu contra outro que seguia por esta segundo rua. Não foram registradas vítimas, mas os dois veículos sofreram danos.

Também o motorista de um Fiat Uno seguindo pela rua Iguaçu, sentido bairro/centro, iniciou manobra para virar a esquerda e acessar a rua J. A., sentido ao bairro Santo Antônio, quando acabou bloqueando a trajetória de um motociclista. Sem tempo para frear, o condutor da moto bateu contra o Uno, caiu no asfalto e sofreu os ferimentos pelo corpo, felizmente sem muita gravidade.

No mesmo local uma mulher em um veículo emprestado provocou um acidente de grandes proporções materiais quando seguia pela J. A. Carvalho e bateu forte contra um Ford Fiesta prata. As duas condutoras não se feriram, mas o Fiesta teve toda sua lateral esquerda amassada.

Uma das prováveis causas para os acidentes, segundo comentários, pode ser o fato de que os motoristas que seguem pela rua J. A. Carvalho, sentido centro/bairro, prestem atenção para a praça Stella Maris e por não visualizarem veículos seguindo no trecho da rua Iguaçu, atravessam o cruzamento sem olhar par ao lado contrário, causando os acidentes.

MIL NOTICIAS/Agência