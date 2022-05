Veteranos do Andradina vencem os do Mouran em amistoso da saudade

ANDRADINA – Um combinado dos Veteranos de Andradina venceu os Veteranos do antigo Mouran, em amistoso realizado na tarde do último sábado, 30, nas dependência da antiga ADPM, pelo placar de 5 a 3, mas na verdade quem venceu foi a satisfação de rever antigos companheiros da bola e da vida, afinal, muitos mantém amizade por mais de 40 anos, desde quando jogaram juntos profissionalmente ou em campeonatos amadores de Andradina.

Vários jogadores que atuaram por Andradina como Periquito, Cosmão, Betão, Paulinho, Dico e Ivan Oliveira, o “Lobo”, hoje retornando profissionalmente para Andradina no ramo da Educação, puderam se encontrar, jogar uma partida de futebol e colocar o papo em dia, matando a saudade dos tempos em que a bola era o sinônimo de vida deles.

Outros jogadores já não estão morando mais em Andradina, como por exemplo: Raul (Santo Anastácio), Fio (Birigui), Pão (Murutinga do Sul), Isaac, Dias, Zé Teodoro, Sukinha, Lélis, Queijinho e Valtinho (Três Lagoas/MS)

Pelo lado do Mauran atuaram jogadores que marcaram época no time daquela indústria frigorífica, como: Mamão, Rubinho, Davi, Chesman, entre outros convidados especialmente para esta partida amistosa.

Os gols do Andradina F. C., foram marcados por Paulinho, Miltinho, Decinho (2) e Dico. Para o Mouran marcaram: Raul, Pinguita e Fernandinho.

Após o apito final do professor “Telê”, aconteceu um show nas próprias dependências da ADPM, com o Grupo de Samba com a participação do Lu “Lobão’, Paulinho Shinkado (Cai Cai), Dobre, Norival Nunes, entre outros amigos de uma boa música regada a muita nostalgia. Chesman Barbosa, organizador do encontro, se disse muito feliz por esta oportunidade de reunir grandes amigos e promete, se Deus quiser”, proporcionar eventos iguais a este, afinal, quando todos estavam ativos na bola, foi uma época de ouro para o futebol andradinense, disse ele.