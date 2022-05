Colisão frontal entre caminhão e ônibus mata motorista e deixa outras nove pessoas feridas

IBIRAREMA – O motorista Alessandro Felipe, de 47 anos, morreu após o ônibus que fazia o trajeto de São Paulo a Presidente Epitácio ser atingido por um caminhão em acidente ocorrido na noite de quarta-feira (4), na Rodovia Raposo Tavares, entre Salto Grande e Ibirarema.

Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão trafegava na contramão e bateu de frente com o ônibus. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro foi preso por dirigir embriagado. Ele aguarda audiência de custódia.

NOVE FERIDOS

Outras nove pessoas ficaram feridas no acidente. Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhão trafegava na contramão e bateu de frente com o ônibus, que era conduzido por Alessandro. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro foi preso por

Dos nove feridos, sete eram passageiros do ônibus e outros dois caminhoneiros. Eles foram encaminhados para hospitais de Ourinhos e Assis. Não há informações de quantos passageiros estavam no ônibus que é da empresa Andorinha.

Outros dois veículos, um caminhão bitrem e outro ônibus, também foram atingidos.

A pista precisou ser parcialmente interditada pra atendimento das vítimas, mas já foi liberada. A perícia foi acionada e a Polícia Civil em Assis vai investigar as causas do acidente.

HERÓI

Testemunhas disseram que Alessandro foi um grande herói e salvou a vida dos passageiros do ônibus, pois poderia ter sido muito pior o desfecho deste acidente.

Mesmo ferido, após ser atingido por um caminhão na contramão de direção, o motorista conseguiu parar o ônibus fora da pista, evitando que ele batesse em um poste e até caísse em uma ribanceira. “Foi um grande herói. Estava com a mão

“estourada” e um grave ferimento no abdome e mesmo assim se manteve firme, mas infelizmente não resistiu, mas salvou todos”.

A testemunha, que ajudou a socorrer os passageiros do ônibus, contou, que quase o condutor do caminhão que causou o acidente foi linchado. “Algumas pessoas não deixaram e evitaram, mas tinham muitas pessoas revoltadas com ele, que saiu ultrapassando vários carros e só depois fez um “balão” (retorno) e voltou na contramão em alta velocidade, bateu no ônibus e por muita sorte um caminhão bitrem conseguiu desviar, se não a tragédia seria bem maior”, contou.

Mais a frente, depois do acidente principal, outros três carros também se envolveram em um outro acidente, mas sem vítimas graves, apenas danos materiais. (com informações de sites regionais)