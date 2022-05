Incêndio destrói picape Montana no Parque São Gabriel

ANDRADINA – Um incêndio de causas a serem investigadas pela Polícia Civil destruiu completamente uma picape GM Montana, estacionada em uma das ruas do Parque São Gabriel, em frente de um clube de festas. Mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros, a destruição foi total. A Polícia Militar registrou o caso no plantão policial.

Segundo informações iniciais, a picape estava devidamente estacionada, quando um incêndio de grandes proporções tomou conta do veículo, provocando estouro de pneus, assustando moradores das imediações. Por sorte o veículo estava ao lado de um terreno baldio e a mais de 10 metros das residências mais próximas, inclusive do clube de festas.

Duas hipóteses foram levantadas para as causas do incêndio, uma delas colocado propositalmente pelo proprietário, que não foi identificado pela reportagem, ou algum elétrico.