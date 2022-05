Em Andradina, manifestantes fazem ato em apoio a Bolsonaro

ANDRADINA – Um grande número de pessoas participou de uma manifestação realizada em Andradina no último dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro na decisão de perdoar as penas impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

O ato contou com a participação de simpatizantes do governo Bolsonaro, entre eles o pré candidato a deputado estadual, Gilberto Pinheiro, do vereador de Andradina, Sargento Faustino, do tenente reformado Manoel Tolentino, do comerciante Adeilson Fernandes, entre outros.

A concentração aconteceu no prolongamento da Av. Guanabara e depois percorreu as principais ruas de Andradina, passando ao lado da feira livre realizada aos domingos e concentração final na Praça do JBC, onde algumas pessoas usaram a palavra para demonstrar o que foi o ato em si. A dispersão aconteceu de forma tranqüila e cada cidadão voltou ordeiramente para suas casas.

A concentração começou às 10h, e a carreata saiu por volta das 11h, durante basicamente 1 hora, com os manifestantes em sua maioria vestindo roupas nas cores verde e amarela, além de bandeiras do Brasil.

Um carro de som tocou várias musicas enaltecendo as grandezas do pais, além de servir para uma das manifestantes emitir palavra de ordem, além de muitos usarem d apalavra para criticarem a pena imposta a Silveira, de 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, além de multa, por ataques a ministros do STF.

Vários deles seguiram o que pensa a direção dos partidos que apóiam o presidente e são contra o STF: “As pessoas não podem ser cerceadas. Ainda que a gente não concorde com a opinião do Daniel Silveira, ele tem o direito, como cidadão e parlamentar, à liberdade de expressão”.

As manifestações em apoio à decisão de Bolsonaro ocorreram em várias cidades do País, com a participação de políticos e apoiadores do presidente.