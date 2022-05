Dupla ferida em capotamento de Corolla na Integração

ANDRADINA – A dupla formada pelo serviços gerais M. L., 25 anos, residente na rua Jesus Trujillo, jardim Alvorada e o aposentado J. L., 67 anos, residente na rua D. Pedro I, no bairro Antena, os dois em Andradina, sofreu contusões pelos corpos, felizmente leves, ao se envolverem em acidente de trânsito no mês de abril, na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração” (SP 563). Socorridos pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foram medicados e liberados. A Polícia rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o aposentado, que vive uma união estável com a avó do passageiro, dirigia o Toyota Corolla, na cor branco, com destino de Andradina à Tupí Paulista, onde iria buscar uma mulher que havia recebido o benefício da Justiça de responder a um processo em casa, em Andradina, quando, na altura do Km 175, próximo do município de Nova Independência, o motorista teve a visão ofuscada e se atrapalhou com a luz de um veículo que seguia em sentido contrário.

Por muito pouco ele não atropela um motociclista que seguia à sua frente. Ao desviar muito rápido para não bater na moto, o aposentado perdeu o controle de direção, avançou além do acostamento e o veículo começou a capotar, parando somente além da cerca de proteção, a uns 10 metros da pista.

O passageiro conseguiu sair do veículo pelo parabrisa dianteiro, enquanto o aposentado ficou preso ao cinto de segurança, sendo solto com o uso de facas de motoristas que pararam ao presenciar o acidente e cortaram o dispositivo de segurança. Não foi identificado o motociclista que por muito pouco não foi atropelado.

Com o acidente o Corolla sofreu grandes prejuízos materiais e, segundo informações, não possui seguro. O aposentado o havia adquirido há pouco mais de um mês.