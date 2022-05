Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social repassa R$ 50 mil para a Camor

ANDRADINA – A secretária de Assistência, Desenvolvimento Social e Política Sobre Drogas, Silvana da Silva Santos esteve junto com a equipe de trabalho na CAMOR (Casa do Morador de Rua), para anunciar o recebimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais) que serão repassados para a entidade após a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Os recursos financeiros são advindos de recurso estadual, em parcela única, para ampliação de vagas emergenciais de acolhimento, prioritariamente à população em situação de rua, por conta das baixas temperaturas, por meio do Serviços de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, no âmbito municipal.

Silvana ressalta que o recebimento do recurso é fruto do trabalho da gestão municipal junto com a entidade, que não mediram esforços para apresentar e atualizar as informações da população em situação de rua no município junto a esfera estadual e federal.

Secom/Prefeitura