PM prende autônomo acusado de posse irregular de arma de fogo

Pistola Taurus calibre .380, pertence a um policial militar do MS e teria sido furtada de dentro de seu veículo, em Campo Grande, segundo boletim da época.

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira, 27, o autônomo L. C., o “Lu Piolho”, 41 anos, residente na Vila Botega, acusado de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ao localizar em sua casa uma pistola, marca Taurus, calibre .380, com numeração aparente, com 12 munições intactas. Encaminhado junto com a arma ao plantão policial, o delegado deliberou por não arbitrar fiança devido a situação criminal do indiciado, que permaneceu recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia. A arma foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, quando policiais militares receberam denúncia de possível tráfico de entorpecentes em uma residência localizada na Vila Botega, zona norte da cidade.

Rapidamente os policiais foram ao local denunciado e encontraram o morador, sendo abordado e revistado, nada de ilícito sendo encontrado com ele. Devido às denuncias e com autorização do morador, foram realizas buscas domiciliar e os PMs encontraram sobre o guardarroupas, uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, com numeração aparente, municiada com 12 cartuchos intactos.

“Lú Piolho”., já conhecido nos meios policiais por diversas condenações, entre elas: Artigo 121 – Homicídio Tentado, Artigo 157 – Roubo, Artigo 33 – Tráfico de Drogas, recebeu voz de prisão.

Durante pesquisa sobre a origem da arma, foi constatado que pertencia a um Policial Militar do estado do Mato Grosso do Sul, que teria sido furtada do interior de seu veículo na cidade de Campo Grande, segundo Boletim de Ocorrência da época.

Diante da localização da arma furtada, foi dada voz de prisão à ele. pela por infringir ART. 12 da Lei 10.826/03, Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, sendo conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária, onde o Delegado de serviço ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, não arbitrando fiança devido a situação criminal do indiciado, que permaneceu recolhido na carceragem local à disposição da Justiça.

Na manhã desta quinta-feira, 28, ele foi recolhido à cadeia pública de Pereira Barreto, onde aguarda audiência de custódia virtual, que deve acontecer na parte da tarde.