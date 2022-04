Ajudante geral é preso pela PM em Ilha acusado de roubo em farmácia

ILHA SOLTEIRA – Um ajudante geral de 35 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã de quarta-feira, 27, acusado de roubar uma farmácia na última terça-feira, 26. Com ele ainda foram localizados as roupas utilizadas por ele durante o crime, bem como a quantia de R$ 178,50, parte do montante total levado por ele da farmácia. Encaminhado à Delegacia de Polícia, o delegado requereu a prisão preventiva do mesmo, que foi deferida (concedida) pela Justiça, ficando ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu depois de grande veiculação dos vídeos nas redes sociais do município do momento do roubo, com imagens do autor. Após observar o vídeo, o autor foi reconhecido pela equipe do 1º Sgt Marcos Paulo, que constatou que o autor era seu vizinho.

O militar então passou a realizar diligências para o localizar durante todo o período diurno da ocorrência e noturno também, porém sem êxito.

Na manhã de quarta-feira, 27, o 1º Sgt PM Marcos Paulo viu o autor saindo de sua residência de bicicleta e imediatamente passou a acompanhá-lo, solicitando apoio da equipe de serviço, no caso a composta pelo Cb PM Valdemir, Cb PM Fernando, Sd PM Neri, já com apoio do 1° Ten Caldeira, CGP-2 (Comando Grupo Patrulha), com 1° Sgt PM Thiago, 1° Sgt PM Marcos Paulo, Cb PM Satin, Cb PM Leopoldino, Cb PM Catão e Cb PM Pavin

No momento da entrevista, o autor admitiu o roubo, sendo conduzido ao DP local, onde passou a negar a autoria do crime.

Naquela unidade policial foi realizado o procedimento formal de reconhecimento, ocasião em que as vítimas o reconheceram imediatamente, sem sombras de dúvidas.

Em diligências, foram localizadas, na residência do autor, as roupas utilizadas por ele durante o crime, bem como a quantia de R$ 178,50, parte do montante total levado por ele da farmácia.

Diante dos fatos, provas testemunhais e materiais, o delegado daquela unidade representou junto ao Ministério Público e Poder Judiciário pela Prisão Preventiva do autor, que foi concedida, permanecendo ele preso, à disposição da justiça.