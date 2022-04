Operador de máquinas é preso acusado de violência doméstica e resistência

ANDRADINA – Um operador de máquinas de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã da última segunda-feira, 25, com base na Lei Maria da Penha, acusado de agredir sua companheira com empurrões, bem como, de posse de uma faca, a ameaçou de morte. Encaminhado à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia e à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento por Andradina, quando a equipe do CGP 1 – (Comando Grupo Patrulha), com Sub Ten PM Constantino, Cb PM Jefferson e Cb PM Balani, foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

No local, em contato com a vítima, ela declarou que na manhã daquela segunda-feira, 25, ao acordar o marido para trabalhar, ele ficou alterado e a agarrou pela camisa, agredindo-a com empurrões, bem como, de posse de uma faca, a ameaçou de morte.

Questionado sobre os fatos, o autor admitiu que realmente a ameaçou, posteriormente jogando a faca no chão, que foi encontrada pelos policiais militares e apreendida.

O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à DDM, onde a delegada ratificou a voz de prisão, ocasião em que ficou muito agressivo, resistindo à prisão, sendo necessária a sua contenção comuso de força física moderada e uso de algemas. “J.” foi autuado em flagrante por Resistência e Violência Doméstica, ficando recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.