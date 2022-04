Dono de bar na Vila Mineira é detido por receptação

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite da última sexta-feira, 22, um dono de um estabelecimento comercial (bar) localizado na rua Presidente Vargas, Vila Mineira, acusado de receptação (Artigo 180 do C. P.), depois de localizar um celular marca Xiaomi, modelo Pocco X3, que após consulta de IMEI, constou ser produto de furto por Andradina em 23 de janeiro de 2022. Encaminhado junto com o aparelho ao plantão policial, foi registrado a ocorrência como receptação e o autor vai responder ao processo em liberdade. O aparelho foi apreendido e será posteriormente entregue ao proprietário.

A detenção do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, mais precisamente pelo Bairro Vila Mineira, quando policiais realizaram abordagem a um estabelecimento comercial “Bar”, pela Rua Presidente Vargas.

Durante a busca pessoal no proprietário do estabelecimento “D.”, localizam em sua posse o referido aparelho de telefone com registro de furto em janeiro deste ano. Ele não informou de quem comprou o telefone.

“D.” foi encaminhado junto com o celular furtado ao plantão policial de Andradina, onde o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, determinou a elaboração de ocorrência de receptação.