Pai e filha feridos em acidente entre duas Biz

ANDRADINA – O assessor do vereador Hernani da Bahia, Ivan Rodrigues dos Santos, 46 anos e sua filha Isabella, sofreram escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde da última terça-feira, 19, no cruzamento da Av. Barão do Rio Branco, com rua Homero Rodrigues Silva (também conhecida como rua Guararapes), centro. Socorridos pelos bombeiros e uma ambulância do setor municipal de Saúde ao hospital da Unimed, foram medicados e liberados posteriormente.

O acidente aconteceu quando pai e filha seguiam na motoneta Biz, na cor preta, pela Av. Barão do Rio Branco, sentido bairro/centro e no cruzamento com a citada rua, ao iniciarem manobra à esquerda para acessarem a rua Homero, tiveram a trajetória interceptada pela também motoneta Biz, na cor branca, pilotada por uma funcionária da Santa Casa local, E. C. S. M., de 28 anos.

A princípio a condutora da motoneta branca informou que o assessor e sua filha bateram-na traseira de sua Biz. Porém, depois de passado o susto, o assessor informou á reportagem que só bateu porque a moça passou por eles dois e cortou sua trajetória, por isso houve a colisão traseira na moto dela.

Sem tempo hábil para frear a fim de evitar o acidente, as duas motonetas bateram, e pai e filha caíram no asfalto, tendo ele levado a pior e sofrendo uma luxação no ombro e cotovelos, lado esquerdo, além de escoriações leves pelo corpo. A filha estava mais tranquila e foi mais conduzida para ser melhor avaliada naquela cooperativa médica. Ivan teve o ombro deslocado (saiu fora do lugar), por isso sentiu muitas dores, só aliviando depois da intervenção médica.

A condutora da motoneta branca não chegou a cair. As duas Biz sofreram pequenas avarias. O trânsito no local foi parcialmente interrompido pela Polícia Militar para o socorro das vítimas e retirada das duas Biz do local do acidente.