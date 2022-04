Antigo morador de Castilho morre em acidente na BR 262, em MS

Em um dos carros havia cinco pessoas e no outro apenas o motorista. A mãe da criança que morreu foi levada em estado choque para hospital em Aquidauana (MS), cidade próxima a região do acidente.

AQUIDAUANA/MS – Foi identificado como o mecânico Welliton José de Aguiar dos Santos, de 32 anos, o condutor do veículo Ford Escort, na cor branco, que morreu durante o acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (21), na BR-262, trecho próximo do município de Anastácio/MS. Ele viajava sozinho em um veículo com placa do município de Alvares Machado, do estado de São Paulo. Ele já morou nas cidades de Castilho, onde sua mãe ainda mora no bairro Nova Iorque e Nova Independência/SP, tendo trabalhado nas Usinas Ipê e Viralcool.

O acidente aconteceu às 13h20 de quinta-feira (21), Feriado de Tiradentes, quando, por motivos a serem investigados pela Polícia Civil, os dois veículos bateram de frente na BR-262, entre os municípios de Anastácio (MS) e Miranda (MS) na região de entrada para o Pequi. Ao que tudo indica, Welliton retornava da Bolivia, onde estava trabalhando como mecânico e viria para o estado de São Paulo visitar familiares.

No Ford Escort branco seguia somente Wellinton José de Aguiar dos Santos, de 32 anos, que morreu na hora. Já no Kia Ceratto seguiam cinco pessoas da mesma família. O motorista Rick Hanashiro, de 43 anos, seu filho, Noah, de 2 anos e 6 meses, chegou a ser socorrido e atendido no Hospital Regional de Aquidauana. No entanto, ele não resistiu e veio a óbito.

Ainda seguiam no Ceratto a mãe do garoto, que foi internada em estado de choque. Uma outra mulher sofreu diversas fraturas pelo corpo. Já a outra criança fraturou o braço e cabeça. Ambos estão sendo transferidos para a capital Campo Grande.

Assim que o acidente ocorreu, Polícia Civil, Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados, tendo as forças policiais permanecido no local para liberação dos corpos das vítimas e retirada dos veículo do local do acidente.

Velório de pai e filho que morreram em acidente foi realizado na Capital

A Polícia Civil precisou realizar a identificação e liberação dos corpos das vítimas fatais, entre elas o condutor do veículo Ford Escort, placa de São Paulo, que viajava sozinho sentido Miranda a Anastácio. A segunda vítima fatal era o motorista do veículo Kia Ceratto, placa de Campo Grande, que seguia no sentido contrário e viajava, a princípio, com outras 4 pessoas de sua família.

O velório dos dois aconteceu na capela do cemitério Memorial Parque, em Campo Grande/MS e sepultado ao meio dia de sexta-feira, 22, conforme publicação de familiares nas redes sociais. (Com informações do G1, O Pantaneiro)