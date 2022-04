Trio de Rio Preto é preso na Rondon com 6 tabletes de maconha

CASTILHO – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na madrugada deste sábado, 23, na praça de pedágio localizada no Km 655+800 metros, da Marechal Rondon em Castilho, um trio formado pelo coletor de material reciclável, de 43 anos, sua esposa de 32 e uma amiga de 18, todos moradores na cidade de São José do Rio Preto, acusado de tráfico de entorpecentes, ao flagrá-lo em um veículo transportando 6 tabletes de maconha, com peso total de 5 Kg. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

A prisão dos três aconteceu nos primeiros 50 minutos deste sábado, quando uma patrulha volante do 3° Pelotão da 4ª Cia, do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), realizava fiscalização na praça de pedágio em Castilho/SP, quando foi dado sinal de parada ao motorista do VW Gol na cor prata, com placas de São José do Rio Preto/SP, ocupado por 01 homem e 02 mulheres.

O condutor não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, contornando o trevo de Castilho na tentativa de retornar para a cidade de Três lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul.

Houve acompanhamento, sendo solicitado apoio para o cerco policial. O veículo foi abordado no Km 658 da mesma rodovia Marechal Rondon, já no sentido para a divisa dos estados de SP e MS. O motorista parou o veículo e os três ocupantes desembarcaram e correram para o matagal, na tentativa de fugir.

Com o apoio de equipes de Força Tática do 28° Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina/SP, foram realizadas buscas, sendo o homem e as duas mulheres localizados e detidos. Em varredura pelas imediações da fuga também foi localizada no mato uma bolsa contendo 06 tabletes de maconha.

As 03 pessoas presas são de São José do Rio Preto/SP, disseram que pegaram a droga em Três Lagoas/MS, e que receberiam R$ 500,00 para transportá-la até sua cidade de origem, São José do Rio Preto.

Ocorrência encaminhada e registrada no Plantão Policial de Andradina/SP, onde o homem e as duas mulheres foram autuados em flagrante delito por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. O veículo e os tijolos de maconha foram apreendidos.

Segundo a mulher de 32 anos, que é esposa do motorista do Gol, ele já possui passagens por vários delitos, incluindo tráfico de drogas, o qual está “assinando” no fórum da cidade onde moram.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Durante as primeiras horas da manhã o motorista do Gol foi encaminhado para a cadeia da cidade de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. Durante a tarde a justiça decidiu que ele vai responder ao processo preso, permanecendo recolhido. Já as duas mulheres, incluindo sua esposa, também tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas, sendo removidas para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, a disposição da Justiça.