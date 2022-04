Jovem de 20 anos é preso acusado de tráfico no bairro Benfica

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira, 05, o desempregado J. A. O. S., de 20 anos, residente na rua Paulo Marin (antiga Acre), bairro Benfica, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrá-lo com ele 01 pedra de crack, 01 porção de maconha, além de um total de R$ 102,00. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando Audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu quando uma Equipe de Força Tática em Andradina, composta pelo 1° Sgt PM Fernandes, CB PM Richard e CB PM Calister, após receber denúncia de que um indivíduo estaria promovendo o tráfico de drogas pelo Bairro Benfica deslocaram até o local, conhecido como ponto de venda de drogas, e o abordaram, já que ele é conhecido nos meios policiais com passagens quando menor por furto e tentativa de homicídio contra rivais da Vila Mineira, envolvidos na guerra de gangue.

Durante busca pessoal localizaram com ele 01 pedra de substância de crack, 01 porção de substância maconha e uma cédula de R$10,00. Com apoio de uma equipe na modalidade *Atividade Delegada, composta por CB PM C. Santos e SD PM Teixeira, foi realizada uma vistoria na residência dele, quando os policiais localizaram o montante de R$ 92,00.

Encaminhado à DISE de Andradina, o delegado de polícia adotou as providências cartorárias permanecendo J. A. O. S., à disposição da justiça.