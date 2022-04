“Bam Bam” é preso pela PM acusado de roubo em residência

ANDRADINA – O desempregado Teodoro Xavier de Andrade, o “Bam Bam, de 31 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite do último sábado, 02, acusado de roubo em uma residência, cuja ocorrência inicial foi dada como furto. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Os produtos furtados foram recuperados e devolvidos à vítima. Ele possui várias passagens por furto, desde a adolescência.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe do CGP I (comando Grupo Patrulha) SubTen PM Constantino e Cb PM Queiroz, foi acionada para atendimento de ocorrência, inicialmente de furto, em uma residência.

No local dos fatos, em contato com a vítima, ela informou que estava dormindo quando foi acordada subitamente com um indivíduo masculino, dentro de seu quarto, abrindo o guardarroupas, momento em que começou a gritar e o homem saiu correndo em direção à rua.

Instintivamente, foi no encalço do indivíduo, que se virou, colocou a mão na cintura, fazendo menção de estar armado e disse: “Não vem atrás de mim, senão você vai ver o que vai acontecer”. Diante da ameaça, desistiu da perseguição e acionou a Polícia Militar.

Ao retornar para sua residência, encontrou uma mochila contendo diversos itens, dentre eles gêneros alimentícios, bebidas, produtos de higiene pessoal e de limpeza, bem como uma televisão de 42 polegadas, já envolvida em um cobertor.

De posse destas informações e características físicas do autor, a equipe do CGP 1 com apoios do CFP )Comando Força Patrulha), com 2° Ten PM Mário e Cb PM Silvio; Força Tática com 1° Sgt PM Fernandes, Cb PM Oberdan e Cb PM C. Santos, além de outra equipe com Cb PM Apolinário e Cb PM Ronaldo, iniciaram diligências pela cidade, que culminaram na localização do criminoso.

Depois de identificado, constatou-se tratar de “Bam Bam”, bastante conhecido nos meios policiais, sendo abordado e em busca pessoal, encontraram em seu poder um canivete, um celular da marca Samsung, um fone de ouvido e um controle de televisão. Questionado sobre os fatos, ele admitiu o crime.

A vítima reconheceu os objetos encontrados em poder do autor como sendo seus, declarando que faltava uma bolsa contendo todos os seus documentos. Foram feitas novas diligências em todo o entorno do local, sendo a bolsa localizada.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido ao Plantão Permanente, onde foi autuado em flagrante por Roubo (em virtude da grave ameaça proferida contra a vítima) e recolhido ao cárcere, à disposição da Justiça. Todos os objetos furtados foram restituídos à vítima.