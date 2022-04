Ajudante geral armado leva tiro no pé ao reagir à abordagem policial

ANDRADINA – Um ajudante geral de 22 anos, residente no bairro Gasparelli, foi preso pela Polícia Militar nos primeiros minutos da madrugada do último sábado, 02, acusado de porte ilegal de arma de fogo, ao fugir de uma abordagem policial e ainda sacar uma arma no bairro em que mora. Um policial militar ao perceber a ação do rapaz efetuou um disparo contra ele, acertando seu pé direito, próximo do tornozelo. A ocorrência foi apresentada no plantão policial. Ele ficou em observação na UPA até o dia seguinte, quando teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo recolhido na cadeia de Pereira Barreto.

A prisão do rapaz aconteceu nos primeiros 10 minutos de sábado, 02, quando policiais militares de Andradina foram informados que dois indivíduos em uma motocicleta Honda Biz, na cor prata, haviam caído ao solo com o veículo, quando o passageiro teria deixado um revólver cair e, em seguida, se levantaram e saíram do local, tomando rumo ao bairro Gasparelli.

De posse destas informações, as equipes policiais passaram a patrulhar com objetivo de localizar a referida motoneta. Algum tempo depois, uma equipe se deparou com a motocicleta ocupada por dois indivíduos no bairro Gasparelli, os quais, ao notarem a presença da viatura, iniciaram fuga em alta velocidade.

Foi realizado o acompanhamento do veículo e, em determinado momento, o passageiro da motocicleta sacou a arma que levava na cintura, ocasião em que, em ação de defesa, um dos policiais militares efetuou um disparo em sua direção.

Logo após, o condutor perdeu o controle da motocicleta e ambos caíram ao solo, quando foram abordados e detidos.

Foi apreendido o revólver marca CZ, calibre .38, com numeração suprimida (raspada), municiado com 6 cartuchos intactos.

Durante a verificação dos documentos, ficou constatado que o condutor não era habilitado e o veículo estava com o licenciamento vencido.

Convidado, o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo tomadas as providências cabíveis, ficando o veículo apreendido.

O passageiro, com passagens anteriores por tentativa de homicídio, recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido pela unidade de Resgate até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde ficou internado sob escolta policial.

No dia seguinte ele realizou exames de Raio X, porém, não foi constatada nenhuma fratura no pé, tendo então, em audiência de custódia virtual, sendo convertida sua prisão em flagrante, em preventiva, e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada no plantão policial como lesão corporal decorrente de intervenção policial e porte ilegal de arma de fogo. O revólver foi apreendido pela Polícia Civil.