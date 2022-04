Rapaz com moto furtada em Castilho sofre grave acidente em Guaraçaí

GUARAÇAÍ – Na tarde do último sábado, 02, policiais militares de Guaraçaí, Cb PM Monari e Sd PM Felipe, foram acionados para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com vítima envolvendo motocicleta.

No local estava a vítima, R. caída ao solo, inconsciente, com visível ferimento na cabeça “afundamento de crânio” e sangramento, sendo socorrido pelo serviço de ambulância Municipal ao UPA de Guaraçaí e atendido pelo médico.

Devido o seu estado clinico, considerado grave, foi removido para o Hospital Estadual de Mirandópolis onde permaneceu internado.

Após consulta via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, foi constatado que o veículo de placa DTK 0XX4 -Honda/NXR 150 Bros, na cor preta, constava ser produto de furto, com registro de boletim de Ocorrência em 28 de março de 2022, pela Delegacia de Castilho.

A ocorrência foi apresentada no DP local, onde o delegado deliberou para o condutor/vítima ser ouvido em data posterior. A ocorrência contou com o apoio do CGP 3 (Comando Grupo Patrulha), 1° Sgt PM Xavier, Cb PM Francisco e Cb PM Fabiano.