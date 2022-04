Polícia Rodoviária prende homem com tijolo de pasta base de cocaína

ANDRADINA – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde do ultimo domingo, 03, o chefe de cozinha J. E. N., de 33 anos, morador de São Paulo, acusado de tráfico de entorpecente, ao flagrá-lo em um ônibus com 01 tijolo de pasta base de cocaína. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. Ele já possui passagem pelo mesmo tipo de crime. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 16h30, durante o desencadeamento da “Operação São Paulo Mais Seguro”, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 4ª Cia do 2° BPRv, com o Subten PM Fausto, Sd PM Leandro e Sd PM Calixto, abordou um ônibus de linha regular para fiscalização na rodovia Marechal Rondon (SP 300), altura do Km 631, onde esta localizada base do Pelotão de Andradina.

Após comportamento suspeito do passageiro, sua bagagem foi vistoriada. Em sua mochila foi encontrado 01 tijolo de pasta base de cocaína. J. E. N., alegou que pegou a droga em Campo Grande/MS e levaria para São Paulo, onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O passageiro recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão de Andradina onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto.

Segundo informações, ele é chefe da cozinha na Espanha, onde residem outros parentes seus e esta passando uma temporada no Brasil.