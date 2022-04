Morador de Três Lagoas é preso pelo TOR com maconha na Rondon

VALPARAÍSO – O desempregado G. F. D., de 18 anos, morador de Três Lagoas/MS, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na tarde do última dia 28/03, acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado em um ônibus com 05 tabletes e uma porção grande de maconha (Cannabis Sativa). Conduzido à Delegacia de Polícia de Valparaíso, foi indiciado e recolhido à carceragem da Central de Polícia Judiciária de Araçatuba. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu às 16h15, durante o desencadeamento da “Operação Interior Mais Seguro”, quando uma equipe do TOR da 4ª Cia do 2° BPRv, abordou um ônibus de linha regular para fiscalização na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), altura do km 573, trecho que passa pelo município de Valparaíso.

Após comportamento suspeito de um passageiro, sua bagagem foi vistoriada, ocasião em que foram encontrados 05 tabletes e uma porção grande de maconha.

O acusado informou que pegou a droga no banheiro do terminal rodoviário de Três Lagoas/MS e a levaria para Goiânia/GO, onde entregaria a desconhecido e receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O passageiro foi conduzido à Delegacia de Polícia de Valparaíso, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente encaminhando à carceragem da Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, permanecendo à disposição da Justiça.