Moradora do Pará é presa pela Polícia Rodoviária acusada de tráfico de drogas

PENÁPOLIS – A moradora do estado do Pará, B. C. S. B., de 22 anos, foi presa pela Polícia Rodoviária na manhã de sábado, 02, acusada de tráfico de entorpecente ao ser flagrada em um ônibus com uma mala contendo 17 tijolos de maconha (Cannabis Sativa). Conduzida à Delegacia de Polícia de Penápolis, foi indiciada e encaminhada à carceragem da CPJ de Araçatuba/SP, à disposição da Justiça. Ela já tem passagem pelo mesmo tipo de crime. A droga foi apreendida.

A prisão da jovem aconteceu às 08h40, durante o desencadeamento da “Operação Paz e Proteção”, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 4ª Cia do 2° BPRv, abordou um ônibus de linha regular para fiscalização na Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), km 287, trecho que passa pelo município de Penápolis.

Após comportamento suspeito e alegações desencontradas da passageira B. C. S. B., 22 anos, moradora de Belém/PA, suas bagagens foram vistoriadas. Em uma mala de sua propriedade foram encontrados 17 tijolos de maconha (Cannabis Sativa) de diversos tamanhos.

A mulher alegou que pegou droga em Cascavel/PR e a levaria para Goiânia/GO e que receberia R$ 2.000,00 pelo transporte da droga.

A passageira, que já tem antecedentes por tráfico de drogas no Estado do Pará, recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Plantão do município de Penápolis, onde foi indiciada por tráfico de drogas. Posteriormente foi encaminhada à carceragem da CPJ de Araçatuba-SP e permaneceu a disposição da justiça.