Incêndio destrói veículo e área de churrascaria de casa no bairro Piscina

ANDRADINA – Um incêndio ocorrido na tarde de segunda-feira, 04, provavelmente originado na tomada de um televisor, causou a destruição de um automóvel e de toda área da churrascaria de uma residência localizada no cruzamento da Rua São Francisco com Av. Barão do Rio Branco, bairro Piscina, pertencente a Diógenes Placco, o “Dió”. A rápida intervenção do Corpo de Bombeiros evitou que as chamas tomassem conta do corpo da casa, o que causaria maiores prejuízos ainda. A Polícia Militar e a perícia técnico-científica registraram a ocorrência.

O incêndio foi percebido por vizinhos do imóvel, que perceberam uma fumaça preta saindo da lateral da casa. O Corpo de Bombeiros foi avisado imediatamente. Um homem que ficou responsável por cuidar da residência enquanto o casal morador do local estava em viagem para São Paulo, foi chamado e abriu as portas para que os homens dos bombeiros pudessem combater as chamas mais de perto.

Mesmo assim o fogo destruiu um automóvel Ford Eco Sport na cor prata, que estava estacionado em uma área pertencente à churrascaria da residência. Destruiu ainda um televisor de 42 polegadas, o bar, sofá que estava do lado externo e duas portas de blindex das divisórias (portas) que separam a área da churrascaria a do corpo da casa.

Os prejuízos foram consideráveis, mas parentes do casal que foram ao local prestar solidariedade e informações para a Polícia Militar, informaram que o imóvel possui seguro contra sinistros. Dio Placco e esposa ficaram de retornar para Andradina nesta terça-feira, 05 afim de avaliar os estragos na residência e acionar o setor de seguro.