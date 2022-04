Eletricista de Castilho é preso depois de furtar veículo em Guaraçaí

ANDRADINA – O eletricista J. B. T., de 29 anos, residente no bairro Laranjeiras, em Castilho, foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo, 03, acusado de furto, depois de surpreendido dirigindo o Fiat Fiorino, cor branca,furtado horas antes na cidade de Guaraçaí. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática na zona rural de Andradina, com o objetivo de localizar o referido veículo furtado às 18h40, pelo Município de Guaraçaí e por volta das 23h50, as equipes de Tático Comando com 1° Ten PM Guilherme, Cb PM Rezende e Cb PM Diletti, e Força Tática com 1° Sgt PM Crepaldi, Cb PM Coutinho e Cb PM Costa Jr, localizaram o autor acima qualificado conduzindo o veículo Fiat Fiorino (furgão), na cor branca, placa de Guaraçaí, sendo imediatamenrte abordado e preso.

Durante busca pessoal foram encontrados em seu poder a quantia de R$ 790,00 e um aparelho celular, os quais também foram subtraídos da empresa Basc, da cidade de Guaraçai.

O autor, os produtos e veículo recuperados foram encaminhados ao Plantão Permanente de Andradina, onde o delegado ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante, ficando ele preso na cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.