Adolescente é apreendido pelo TOR por tráfico e uso de documento falso

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ – A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã desta terça-feira, 05, um adolescente de 17 anos, acusado de Ato Infracional/tráfico de drogas e uso de documento falso, ao ser surpreendido em um ônibus com duas malas contendo 47 tijolos de maconha (Cannabis Sativa), além de apresentar documento de identidade falso. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à Fundação Casa, em Araçatuba.

A apreensão do menor infrator aconteceu às 9h30, durante o desencadeamento da “Operação Interior mais seguro”, quando uma Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 4ª Cia do 2° BPRv, abordou um ônibus de linha regular para fiscalização na Rodovia Assis Chateaubriand (SP – 425), km 337, trecho que passa pelo município de Santópolis do Aguapei/SP

Após comportamento suspeito do passageiro R. A. M. A., de 17 anos, morador em Mundo Novo/MS, que no primeiro momento apresentou documento falso, suas bagagens externas foram vistoriadas, ocasião em que foram encontrados 47 tijolos de maconha acondicionados em duas malas de viagem.

O menor recebeu voz de apreensão em flagrante por tráfico de drogas e uso de documento falso, sendo conduzido ao DP do município de Santópolis do Aguapei/SP.

Ele alegou que pegou a droga na sua cidade de origem, em Mundo Novo/MS e a levaria para Belo Horizonte/MG, onde receberia R$ 3 mil pelo transporte.