Morador de Murutinga do Sul fratura as duas pernas em acidente em Andradina

ANDRADINA – O pintor e juiz de futebol nos finais de semana, Leonardo Henrique Lima de Souza, de 39 anos, residente na cidade de Murutinga do Sul, sofreu fraturas das duas pernas, em uma delas exposta, ao se envolver em acidente de trânsito próximo do meio dia da última quarta-feira, 23, em frente do Atacadão Leve Mais, na saída do estacionamento do cruzamento da Av. Guanabara com a rua Princesa Isabel. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando ”Léo” estava a caminho de um trabalho de pintor que está desenvolvendo por Andradina, seguindo pela Avenida Guanabara, sentido centro/trevo, pilotando sua moto CG 125cc, na cor vermelha e quando passava em frente do Atacado Leve Mais, teve a trajetória interrompida pelo Honda City na cor prata, dirigido pelo comerciante do ramo hoteleiro V. G., de 68 anos, que foi ao local efetuar compras e estava indo embora.

Sem tempo para frear, Leonardo bateu muito forte a motocicleta contra a porta do motorista do City, sofrendo as fraturas nas pernas, sendo exposta da esquerda e interna na direita, além de contusões e escoriações em boa parte do corpo. Bombeiros tiveram que fazer um grande trabalho de imobilização do homem, já que é de porte avantajado e estava muito agitado.

O comerciante também sofreu ferimentos, como pequenas escoriações no braço e face, lado esquerdos, provocadas pelos estilhaços do vidro da porta do seu lado, que se quebrou com o impacto do corpo da vítima. O comerciante também reclamava de uma pancada que levou na cabeça, depois de batê-la contra a coluna do veículo.

Com o impacto a motocicleta, que é dos modelos com tanques quadrados, sofreu entortamentos das bengalas, quebra do farol, paralama, piscas, todos dianteiros, amassamentos no tanque, entortamento do guidão, pedaleira esquerda, pedal de freiro. Já o Civic teve sua porta do motorista completamente afundada com o impacto da moto, além do vidro do mesmo lado estilhaçado.

O veículo Honda Civic possui seguro e deve ressarcir todos os prejuízos causados pelo acidente.