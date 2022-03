Homem é preso em Birigui acusado de contrabando de cigarros

BIRIGUI – A Polícia Militar Rodoviária prendeu no último dia 18, F. C. M., de 29 anos, morador em Votuporanga, acusado de contrabando, depois de flagrado em um veículo VW/Voyage, placas de São Paulo, completamente carregado com centenas de pacotes de cigarros oriundos do Paraguai. Encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, foi autuado em flagrante por contrabando. O veículo e os cigarros foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu às 20h10, durante o desencadeamento da São Paulo Mais Seguro”, uma Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, em patrulhamento pela Rodovia Deputado Roberto Rolemberg (SP-461), altura do Km 15, trecho que passa pela cidade de Birigui, determinou a parada do Voyage, cujo condutor não obedeceu. O veículo foi acompanhado por vários quilômetros e, com apoio de viaturas do Policiamento do município (4ª Cia do 2° BPM-I), o veículo foi abordado no perímetro urbano de Birigui.

Durante vistoria os policiais constataram que o veículo estava completamente carregado com centenas de pacotes de cigarros ocupando todo seu interior e também o porta-malas, com exceção apenas ao banco do motorista. Os cigarros eram de procedência paraguaia, das marcas Champion e R7, tudo sem documentação fiscal.

F. C. M., 29 anos, condutor do veículo, morador de Votuporanga-SP, alegou que o carro com cigarro não lhe pertencia e se reservou ao direito de permanecer calado.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com o veículo à Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba, onde foi autuado em flagrante por contrabando. Ao final foi encaminhado à Cadeia Pública de Penápolis, permanecendo à disposição da justiça.

O veículo com a carga de cigarro foi lacrado e encaminhado à Receita Federal.