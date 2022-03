Polícia Civil esclarece autoria de roubo em lanchonete do bairro Piscina

ANDRADINA – Após investigações desenvolvidas ao longo de duas semanas, a Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais de Andradina-SP apurou que os autores do roubo contra uma lanchonete localizada na rua Bandeirantes, próximo da rua Paulo Marin (antiga Acre), ocorrido na noite do último dia 28 de fevereiro foram I. A. B. J. (24 anos, desempregado) e P. E. C. (33 anos, desempregado), ambos moradores do Bairro Gasparelli.

A Autoridade Policial, após a instauração do Inquérito Policial e seu devido relatório final, representou pela prisão preventiva dos autores, pedido este que foi acatado pelo Poder Judiciário.

Na tarde da última quinta-feira (24), os policiais civis da DIG de Andradina efetuaram a captura de I. A. B. J., o qual foi encaminhado à cadeia pública da cidade de Pereira Barreto/SP, onde permanece à disposição da Justiça. Vale lembrar que o indiciado P.E.C foi preso em flagrante, no dia 23/03/2022, pela Polícia Militar, em razão de um furto tentado na linha férrea do município, oportunidade em que também foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão preventiva referente ao roubo.

O ROUBO

No último dia 28 de fevereiro, próximo das 21h, Paulo e um outro indivíduo, também já identificado por Ivo Barbosa, porém que, se identifica por Gustavo Barbosa nas redes sociais, armados com revolveres, entraram em uma lanchonete localizada na rua Bandeirantes, próximo do cruzamento com a rua Paulo Marin (antiga Acre), renderam as duas mulheres que estavam no estabelecimento comercial, levando aproximadamente R$ 100,00 e os dois telefones celulares.

IDENTIFICAÇÃO

Com o auxílio de câmeras de segurança do estabelecimento comercial, a Polícia civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, identificou os dois envolvidos no roubo, requerendo a prisão e a Justiça deferiu (concedeu) na quarta-feira, 23. Por coincidência Paulo estava praticando outro crime (furto) e foi constatado o MP contra ele.

O outro envolvido continua foragido até aquela data, embora seu advogado tivesse prometido que ele se apresentaria, o que não aconteceu antes da decretação de sua prisão. No dia seguinte, 24, ele foi preso pela Polícia Civil.

ALVO ERA O POSTO DE GASOLINA

Segundo o apurado pela reportagem junto a agentes de segurança, a idéia inicial deles dois era assaltar o posto de gasolina localizado ao lado da conveniência, mas como naquele momento haviam dois veículos sendo abastecidos, eles desistiram e partiram para a conveniência, por ser um alvo teoricamente “mais fácil”, onde as duas mulheres lavavam o estabelecimento comercial para fechá-lo em seguida.

Aos policiais civis disseram que estavam com uma dívida de aproximadamente R$ 1,5 mil e precisavam do dinheiro para quitá-la. Acredita-se que a dívida é de drogas.