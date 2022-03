Frentista é preso após passar a noite em motel com travestis e sair sem pagar a conta

ANDRADINA – O frentista de 27 anos, G. R. M., foi preso pela Polícia Militar na manhã de sexta-feira (25), acusado de embriaguez ao volante e fraude contra um motel, após ser flagrado com o carro parado na alça de acesso à rodovia Integração, já pelo bairro Piscina. Ele havia acabado de sair do Motel Parati sem pagar a conta de aproximadamente R$ 350,00 e estava acompanhado de duas travestis. Encaminhado ao 2º DP, foi arbitrada fiança de R$ 1 mil, que não foi paga e ele recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

O flagrante foi feito por policiais militares que foram chamados para comparecerem ao Motel Parati e informados que um cliente havia passado a noite com duas acompanhantes, descobriu-se serem travestis e deixado o local sem pagar a conta, de R$ 350,00. Dentro do motel o trio gritava ser de uma facção que atua dentro e fora do sistema prisional.

Os policiais foram informados ainda que o trio estava em um GM Celta, na cor prata, saindo então em patrulhamento com objetivo d e localizar o automóvel e, quando passavam pela avenida Bandeirantes, viram o carro transitando na alça de acesso à rodovia Euclides Figueiredo, atrapalhando o fluxo de veículos.

Ao fazer a abordagem, os policiais encontraram o condutor totalmente nu ao volante, acompanhado de duas travestis como passageiras, as quais estavam seminuas.

EMBRIAGADO

Os policiais perceberam que o investigado apresentava visíveis sinais de embriaguez e o convidaram a fazer o teste do bafômetro. Ele aceitou e o aparelho apontou 0,85 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido.

CRIME DE TRÂNSITO

Ao constatarem o alto índice de álcool do motorista, quando o limite para a prisão em flagrante é de 0,33 miligrama, o frentista foi levado para o 2º Distrito Policial, onde foi indiciado por embriagues ao volante e fraude (ao não pagar o motel), sendo arbitrada fiança de R$ 1 mil. A esposa dele esteve na Delegacia, mas não pagou a fiança e ele permaneceu à disposição da Justiça.

SEM CONDIÇÕES

Segundo policiais militares, o frentista se quer conseguia concluir uma frase com o mínimo de coerência, provavelmente em razão do alto grau de embriaguez, e não tinha condições de fazer nenhuma declaração.

Segundo a polícia, nenhum representante do motel Parati esteve na Delegacia para representar (denunciar) contra o acusado por ter deixado o estabelecimento sem pagar a conta.

Após a conclusão do registro ele foi encaminhado à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardaria pela audiência de custódia. O GM Celta acabou sendo apreendido já que o frentista não apresentou nenhuma pessoa habilitada para que o mesmo ficasse sob sua responsabilidade.