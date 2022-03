Delegado da DIG de Jales morre em conseqüência da Covid

Delegado de polícia estava internado na UTI da Santa Casa para tratamento de sequelas da COVID-19. Biazi começou a ser velado a partir das 15h na Câmara Municipal e sepultamento do amanhã, às 10h

JALES – O delegado de Polícia Civil, Sebastião Biazi, 70 anos, perdeu a luta contra a covid-19 e morreu no início da manhã deste sábado, 26 de março. Seu corpo será velado na Câmara Municipal de Jales das 15 às 22 horas, e sepultado amanhã, domingo, às 10 horas, em Jales. A Prefeitura emitiu Nota de Pesar e o o prefeito decretou Luto Oficial de 3 dias.

A condição de saúde do delegado da Polícia Civil de Jales, Sebastião Biazi, piorou nos últimos dias e o quadro era considerado muito grave, inspirando cuidados.

Depois de uma ligeira melhora no sábado, 19, permitindo, inclusive que o seu filho voltasse para a sua residência em Campinas, havia a previsão de troca da entubação pela traqueostomia, considerada menos invasiva.

No domingo, 20, o delegado teve alta epidemiológica, deixou a UTI para síndromes gripais e foi transferido para UTI geral, já que os exames tinham apresentado resultados promissores. A pressão arterial estava abaixo do ideal e a equipe pretendia aplicar medicamento para elevar um pouco os seus índices.

Na terça-feira, 22, contudo, a informação era que o estado de saúde do delegado tinha piorado em decorrência de uma infecção. “Em síntese, a situação é bem grave! Uma infecção muito forte, em razão de pneumonia no pulmão esquerdo, quadro renal indicativo de insuficiência e possível necessidade de hemodiálise, demandando muitos cuidados”, informou um colega de profissão.

Na sexta-feira, 25, apuramos que Biazi estava sem febre, o que poderia indicar recuo da infecção, mas os seus exames ainda causavam muita preocupação.

E o caso era considerado “bem grave”.

UM DOS MAIS QUERIDOS

Um dos delegados mais conhecidos da região e um dos mais atuantes da área de abrangência da Delegacia Seccional, Sebastião Biazi tinha 70 anos, não fumava, não bebia e sua forma física era considera excelente porque praticava esportes intensamente. Fazia natação praticamente todos os dias e era assíduo frequentador de academia de ginástica havia muitos anos.

Apesar de possuir idade e tempo de serviço suficientes para se aposentar, o delegado operacional continuava atuando até a sua internação e se mantinha como uma espécie de porta-voz da Polícia Civil, atendendo a imprensa, dando esclarecimentos sobre as operações e as investigações, o que o tornou um dos mais respeitados policiais jalesenses, inclusive com direito ao título de Cidadão Jalesense, outorgado pela Câmara Municipal de Jales em 2008, “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Município de Jales, notadamente na preservação da ordem, da paz e da segurança da cidade”.

Em 2013, a Câmara concedeu-lhe uma Moção de Aplausos pela dedicação e competência com que desenvolvia o seu trabalho na área da Segurança Pública em Jales, “desvendando crimes que já levaram à prisão membros de quadrilhas, estelionatários, traficantes, golpistas, dentre outros. Com sua atuação contundente e eficaz, bem como de toda sua equipe de trabalho, desencoraja a prática de crimes e traz tranquilidade à comunidade jalesense”.

“Desta forma, por seu trabalho na proteção da população de Jales e da região, a Câmara Municipal de Jales não poderia deixar de manifestar-se em favor de tão relevante serviço prestado pelo Dr. Sebastião Biazi e sua equipe de trabalho”, pontuou a homenagem aprovada por unanimidade em 13 de maio de 2013.

NOTA OFICIAL DA DEINTER 5 (Rio Preto)

Com infinita tristeza comunico o falecimento, nesta data, do doutor Sebastião Biazi, delegado de polícia titular da DIG de Jales. Grande guerreiro, colega, incansável no enfrentamento diuturno à criminalidade, respeitado por todas as instituições, públicas e privadas da região, e pela sociedade em geral, e sempre nutriu imensurável amor à profissão que abraçou por mais de três décadas em inigualável entrega. Um colega sem igual, profissional da mais elevada estirpe, verdadeiro exemplo a toda a Polícia. De coração generoso, homem simples, humilde, agradável a todos, até mesmo àqueles que violam as regras de convívio social. O velório ocorre hoje, a partir das 15h, na Câmara Municipal de Jales, e se estenderá até às 22h. Sepultamento amanhã, às 10:00 no cemitério municipal de Jales.

NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE JALES

É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Jales comunica o falecimento do Delegado Operacional da DIG (Delegacia de Investigações Geraisde Jales), Sebastião Biazi.

Jales perdeu na data de hoje, 26 de março, um grande profissional, de conduta ilibada. Durante toda sua trajetória, Sebastião Biazi prestou relevantes serviços ao nosso município.

Neste momento de dor, o prefeito Luis Henrique Moreira, a vice- prefeita Marynilda Cavenaghi e todos os servidores públicos municipais prestam condolências aos seus familiares e amigos.

A Prefeitura de Jales informa que fica decretado Luto Oficial de três dias em nosso município, por meio do Decreto nº 9.082, de 26 de março de 2022.