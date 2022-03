Acusado de roubar conveniência é preso furtando trilho da linha férrea

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta-feira, 23, P. 33 anos, e E., 44, acusados de furtarem um trilho da linha férrea com peso aproximado de 300 quilos. Conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina, foram autuados em flagrante e foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, a disposição da Justiça. Contra Paulo havia um Mandado de Prisão Preventiva, acusado de envolvimento no roubo contra uma conveniência localizada na rua Bandeirantes, bairro Piscina (veja matéria no site).

A prisão da dupla aconteceu durante patrulhamento pelo bairro Santa Cecília, próximo ao recinto de Exposições Miguel Rodrigues Silva, quando a equipe de Força Tática formada por sargento PM Crepaldi, cabo PM Richard e cabo PM Costa Júnior, surpreendeu praticando furto de componentes da linha férrea, os dois presos em flagrante.

Durante a pesquisa criminal, os policiais constataram que em desfavor de Paulo havia um mandado de prisão preventiva, pelo crime do Art 157 § 2 do Código Penal, Roubo, expedido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Andradina/SP.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Permanente de Andradina, onde foram autuados em flagrante e ficaram pesos na cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.