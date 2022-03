Culto à Bandeira do SESI celebra o Dia Mundial da Água.

ANDRADINA – Os estudantes do Centro Educacional SESI 025, de Andradina, realizaram na tarde Da última terça-feira (22), cerimônia do Culto à Bandeira, em celebração ao Dia Mundial da Água. Além de cantarem o Hino Nacional Brasileiro, o Hino de Andradina e o Hino do SESI, os estudantes fizeram apresentações de músicas relacionadas à água e falaram sobre a importância desse líquido tão importante e vital para os seres vivos.

A ação cívica envolveu estudantes do 1º ao 5º ano do período integral realizaram atividades diversas, como músicas, textos informativos e produções orais sobre atitudes de preservação desse líquido vital para toda humanidade. Também cantaram os hinos Nacional Brasileiro, de Andradina e do SESI.

Ao final do evento a Diretora escolar Claudia Cristina Gonsales, fez uso da palavra, parabenizando os estudantes pelas apresentações que contribuíram para reafirmar o compromisso que temos na preservação e cuidado com a água.