Policiais militares de destacam em prova de ciclismo

OSVALDO CRUZ – No último domingo, dia 20, os Policiais Militares Cb PM Costa Junior e Sd PM Antonine, ambos do 28⁰BPM/I e integrantes da Equipe de ciclismo “BCA Cupim e Cia”, participaram da 1ª etapa da 21ª Copa ABD de MTB, na cidade de Osvaldo Cruz, vencendo na categoria dupla mista, e receberam, além de medalha e troféu, a disputada “Camisa de Líder”, entregue aos campeões de cada categoria.

A Copa ABD, com 21 anos de história, é o maior evento de ciclismo de MTB da região e neste ano contará com 4 etapas nas cidades de Osvaldo Cruz-SP, Brasilândia/MS, Junqueirópolis/SP e a final em Dracena/SP e nesta edição contou com a participação de mais de 330 atletas, de várias cidades da região e de outros Estados, como Mato grosso do sul e Minas gerais.