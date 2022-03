Adolescente é detido com faca na cintura no bairro Passarelli

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite de sexta-feira (18), um adolescente de 16 anos, residente no bairro Passarelli, acusado de porte de arma branca (faca). Ele, sua mãe e a faca foram encaminhados ao Plantão Policial onde foi registrado o boletim de ocorrência, realizada a apreensão da faca e o menor infrator liberado ao término da ocorrência.

A detenção do adolescente aconteceu às 23h, durante patrulhamento por Andradina, mais precisamente pelo bairro Jardim Alvorada, cruzamento das Ruas José Bonifácio x Rua Maranhão, quando a equipe do CGP 1 (Comando Grupo Patrulha), com 1° Sgt PM Araujo, Cb PM Cristiano e Sd PM Teixeira, avistou o adolescente caminhando na via.

Como já é de conhecimento que o menor, no último dia 9, havia sido surpreendido portando um simulacro de pistola nas proximidades das Escolas J.B.C e Álvaro Guião, centro, onde aguardava a saída de um determinado aluno para ameaçá-lo, ele foi submetido à busca pessoal,sendo localizado em sua cintura uma faca de cabo plástico (branca) com lâmina de aço com 18cm, faca utilizada na desossa Bovina.

Com apoio de uma equipe na modalidade Atividade Dejem, com 1° Sgt PM Kleber e Cb PM Farias, os policiais deslocaram até sua residência para busca domiciliar, porém, nada de ilícito foi localizado.

O adolescente e sua mãe, junto com a faca, foram conduzidos ao Plantão Policial onde foi registrado o boletim, realizada a apreensão da faca e ele liberado ao término da ocorrência.