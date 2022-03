Torneiro mecânico é preso acusado de descumprimento de medida protetiva e ameaça

PEREIRA BARRETO – Por volta das 4 horas da madrugada da última quinta-feira, 17, os policiais militares de Pereira Barreto, Cb PM Alcântara, Cb PM Clayton e Sd PM Sales, foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de descumprimento de medidas protetivas (Maria da Penha).

No local, em contato com a vítima, esta relatou que que seu ex-amásio, um torneiro mecânico de 31 anos, havia passado com um veículo VW/Gol por diversas vezes em frente à sua residência, proferindo ameaças. Feito o patrulhamento nas imediações, inicialmente ele não foi localizado.

Algum tempo depois, os policiais militares retornaram ao endereço e, com nova entrevista com a vítima, esta declarou que o autor havia acabado de deixar o local, que lhe havia feito ameaças com um pedaço de madeira tipo “caibro”, de aproximadamente 1,50 metros de comprimento e atirado um tijolo contra a sua residência, que se escondeu, temendo pela sua vida e de seus filhos.

Foi realizado novo patrulhamento, ocasião em que o autor foi finalmente localizado nas imediações, a pé. Submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Entrevistado, admitiu ter cometido todos os atos narrados pela vítima, que tinha conhecimento da existência da medida protetiva contra si, indicando o local onde seu veículo estava estacionado.

Em vistoria em seu interior, os militares encontraram o pedaço de madeira utilizado na ameaça.

Diante dos fatos e evidências, foi dada voz de prisão a H., que foi conduzido ao DP local onde o delegado, Dr. Paulo Sérgio Gomes Rabello, ratificou a voz de prisão por descumprimento de medida protetiva de urgência/ameaça, o autuando em flagrante, ficando ele recolhido à Cadeia Pública de Pereira Barreto, à disposição da justiça.