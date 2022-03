PM realiza operações em Sud Menucci e Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), realizou na tarde de Sábado, dia 19, Operação nos municípios de Sud Menucci e Pereira Barreto com equipes de ROCAM (Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas) e Força Tática.

A Operação teve início às 15h30, contando com 06 motocicletas da Polícia Militar e 02 viaturas de Força Tática, somando um efetivo de 12 policiais militares, tendo como objetivo de transmitir sensação de segurança pública aos munícipes locais, inibindo crimes contra a pessoa e o patrimônio.

Durante a operação foram abordadas diversas pessoas e veículos, sob fundada suspeita.

A operação foi supervisionada pelo Coordenador Operacional do 28º BPM/I, Major PM Lino Neto e comandada pelo 1º Ten PM André Caldeira.

Operações semelhantes a estas serão sempre realizadas para transmitir à população a sensação de segurança e trabalho policial militar.