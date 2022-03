PM captura condenado por roubo contra a família Joanini

Além de um membro da família Joanini, uma família de Guaraçaí também ficou como refém dos bandidos.

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na manhã desta terça-feira, 22, o ajudante geral Guilherme Henrique Pio de Oliveira, o “Gui”, 26, residente no loteamento “Quinta do Castanheira” bairro Santa Cecília, em cumprimento a um Mandado de Prisão (MP), com condenação a uma pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias em regime fechado, por crime de roubo praticado em 2017. Encaminhado ao 2º DP, tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A captura do condenado aconteceu durante patrulhamento por Andradina, quando a equipe de Força Tática composta por 1° Sgt PM Fernandes, SD PM Carvalho e SD PM Cleyton, abordou “Gui”, 26 anos, morador de Andradina, no loteamento em que atualmente esta morando. Na época dos fatos, em 2017, ele era morador do loteamento Nova Canaã, no bairro Gasparelli.

Durante pesquisa via COPOM, foi constatado que havia em seu desfavor um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara do Foro Judicial de Andradina/SP, pelo crime do Art. 157 (ROUBO) § 2o, I, II, V (três vezes), 157 (ROUBO) § 2o, I, II, V c/c Art. 71 “único”, todos do Código Penal, com pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias em regime fechado A equipe o conduziu ao 2° Distrito Policial de Andradina, onde ficou preso, à disposição da justiça.

SEIS HOMENS E DOIS ROUBOS

No dia 26 de Maio de 2017, a Polícia Militar prendeu cinco, dos seis homens acusados de envolvimento em dois roubos praticados em uma propriedade rural em Guaraçai e outro em um sítio de Nova Independência, quando a ex-prefeita Neusa Lopes Costa Joanini permaneceu refém de um bandido por várias horas. Foram recuperados três, dos quatro veículos levados pelos ladrões e aproximadamente R$ 5,6 mil, dos R$ 10 mil levados nos dois assaltos. Também foram apreendidos duas armas de fogo e uma imitação, capuzes e muitas bijuterias.

Naquela ocasião foram presos os andradinenses Wideferson Aparecido Paz Cabral, o “Dé”, de 28 anos à epoca, Guilherme Henrique Pio de Oliveira, o “Gui”, 21, então morador no loteamento Nova Canaã, ambos da cohab Gasparelli, Fernando Brito dos Santos, de 37 anos, da rua Corumbá, bairro Stela Maris, além de Orivaldo Eudóxio de Campos Júnior, o “Júnior”, 23, morador na rua José Clemente de Lima, bairro Santa Cecília. Também preso Paulo Roberto da Silva Dias, o “Japa”, de 33 anos, que seria de Ribeirão Preto. O único foragido é conhecido pelo apelido de “Boi” e seria de Guaraçaí, mas morando em São José do Rio Preto.

PRIMEIRO ROUBO

O primeiro roubo ao sítio Ipê, na cidade de Guaraçaí teve início por volta de 10h da manhã de sexta-feira (26), quando um grupo de seus bandidos invadiram a propriedade armados com um revólver calibre .38mm e um simulacro (imitação), de pistola 7,65, e encapuzados, rendendo a moradora do local, Vera Lúcia Vieira, de 55 anos. Os ladrões chegaram pedindo por dinheiro, armas e jóias. Como a mulher disse que não sabia onde estava, foi amarrada e ameaçada a todo instante.

Os ladrões esperaram o retorno ao local do sitiante Sebastião Aparecido de Souza Vieira, o “Seo Nenê”, de 56 anos e o filho do casal Marco Vieira (31), o que aconteceu por volta de 11h30. Os dois também foram amarrados e os ladrões levaram da propriedade uma S10 prata, ano 2014, uma picape Strada na cor branco e uma motocicleta Honda Titan na cor preta, além de aproximadamente R$ 7 mil em dinheiro, um revólver calibre .38mm, além de várias munições. Pelas informações levantadas posteriormente, “Boi”, que é originário de Guaraçaí, teria passado toda a rotina da família e o que ela tinha no sítio.

SEGUNDO ROUBO

Depois da pilhagem na propriedade de Guaraçaí, de onde foram levados a S10, a Strada, a moto e a grana, os seis indivíduos rumaram com os veículos para o sítio Joanini, dos ex-prefeitos Valdemir Joanini e Neusa Lopes Joanini, levando as três vítimas como reféns, deixando-as amarradas em meio a um canavial e dois bandidos foram até o sítio do “Cavalo”, em alusão a uma estatua de um equino na entrada da propriedade.

No sítio somente a ex-prefeita estava, sendo rendida pelos bandidos. Eles disseram a ex-prefeita que queriam as duas caminhonetes Toyota Hillux da família, uma prata e outra branca, jóias e o dinheiro. Como o ex-prefeito e seu filho Thiago não estavam, os bandidos decidiram esperá-los. Um deles ficou com Neusa e o outro foi embora com a moto.

Passadas pelo menos duas horas, a ex-prefeita começou a se desesperar com medo que Valdemir e Thiago chegassem e pudessem reagir ao assaltante. Ela acabou convencendo o ladrão que ele foi abandonado pelos demais comparas, já que ele ficou sozinho na propriedade todo esse tempo. O bandido acabou levando a picape Fiat Strada na cor verde, pertencente à família, além de aproximadamente R$ 2 mil.

Depois do bandido fugir, a ex-prefeita foi até a estrada rural de seu sítio e pedir socorro para um transeunte, que a levou até a Delegacia de Polícia de Nova Independência, dando conhecimento também à Polícia Militar sobre o ocorrido.

O comandante do pelotão da PM em Nova Independência tomou conhecimento do caso e foi para o local que, juntamente com os demais policiais de serviço na cidade, com apoio de Força Tática de Andradina, conseguiram localizar a família de Guaraçaí mantida amarrada n omeio do canavial. Segundo informações, a família, mesmo amarrada nos pés e mãos, conseguiu ir até uma estrada rural e pedir ajuda a um motorista de uma van de transporte de trabalhadores da usina.

Em pouco tempo toda a força policial de serviço de Andradina, Guaraçaí, Murutinga do Sul, Nova Independência, Castilho, estava mobilizada e um PM de folga, parente das vítimas de Guaraçaí e que tomou conhecimento do roubo através do Whats Ap, acabou flagrando quando a S10 passava pela rodovia Marechal Rondon, alertando todas os policiais. “Japa” e Junior foram abordados na base da Polícia Rodoviária de Andradina.

Dai em diante para desvendar o crime, constatar a participação de cada um no episódio, localizar os acusados e elaborar o flagrante, foi questão de tempo. Somente “Boi”, que fugiu levando a picape Strada da família Joanini, junto com os R$ 2 mil, não foi localizado e preso pela PM, porém, será também indiciado por roubo qualificado.

“Japa” já tem passagens por roubo, tráfico e homicídio, a exemplo de “Gui”, que, quando menor, esteve envolvido na morte de outro menor conhecido por “Indinho”, do bairro Pereira Jordão.