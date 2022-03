Motorista da Prefeitura de Nova Independência morre em acidente na Integração

ANDRADINA – O motorista da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Independência, Sebastião Oliveira, o “Tiãozinho’, de 61 anos, morreu na noite de segunda-feira, 21, ao se envolver em um acidente no Km 184 + 500 metros da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a ‘Rodovia da Integração” (SP 563), ao capotar o veículo VW Gol, na cor branco. O acidente foi praticamente em frente ao antigo Posto Primavera. O veículo saiu da pista, caiu em uma ribanceira e ainda colidiu o teto contra uma árvore provocando a morte instantânea do motorista. O velório e sepultamento acontecem nesta terça-feira, 21.

Segundo informações obtidas no local do acidente pela reportagem do site Mil Noticias, ‘Tiãozinho’ estava de plantão no setor de saúde do município de Nova Independência e foi solicitado para resgatar uma paciente na Policlínicas de Andradina (anexo á Santa Casa), pois havia recebido alta.

Ele então se dirigiu de Nova Independência para Andradina, um percurso de aproximadamente 35 Km, que todos os motorista do setor fazem costumeiramente.

Próximo das 23h, quando se aproximou do Km 184, praticamente em frente do antigo posto de gasolina Primavera (hoje Sertanejo), perdeu o controle de direção do Gol, avançou além do acostamento e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros. Não havia sinais de freada no local do acidente, levantando a hipótese de que ele tenha dormido ao volante. No “vôo” desgovernando para o abismo, O Gol acabou batendo o teto contra uma grande árvore existente em um pasto, provocando a morte instantânea do motorista.

Os homens do Corpo de bombeiros tiveram que utilizar ferramentas especiais para cortar o volante e a porta do motorista para retirada do motorista da Prefeitura de Independência.

Além dos bombeiros, compareceram no local a Polícia Rodoviária, homens do D.E.R – Departamento de Estrada e Rodagens, Polícia Militar de Nova Independência, já que a princípio achou-se que o acidente caiu em um trecho da jurisdição daquela cidade, e responsáveis pelo setor de transporte da Secretaria de Saúde do município onde a vítima trabalhava, além da perícia técnico-científica de Andradina.

O VW Gol ficou completamente destruído e depois do encerramento do trabalho da perícia, foi guinchado pelo veículo do D.E.R., em trabalho minucioso e que precisou da interdição da pista por alguns minutos. O Gol foi encaminhado par ao setor de almoxarifado da Prefeitura de Nova Independência.

LUTO OFICIAL

O prefeito Fernando Machhi Santana decretou lutou por três dias no município. Tião era servidor público há cerca de 20 anos, a maior parte deles atuou como motorista da Central de Ambulâncias.

TRÊS ACIDENTES EM UM ANO

Em um ano este é o terceiro acidente envolvendo carro da Saúde de Nova Independência. Em janeiro do ano passado, uma Van capotou na mesma estrada, próximo a Citroplast, e causou a morte do paciente Henrique Gomes Xavier,26, que estava sendo transferido para atendimento médico em Andradina. A Van era conduzida por Sergio Ferreira Ramos.

Em junho passado uma outra ambulância da cidade também teria se envolvido num acidente próximo a Guzolândia. Dessa vez, apenas danos materiais e lesões leves. O motorista da ocasião, Zé Luiz, precisou de atendimento num hospital de Auriflama.