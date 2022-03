Acusado de furto vai a óbito depois de supostamente espancado na Vila Messias

ANDRADINA – O ex-presidiário Washington Willian Alves Dias, 34 anos, acabou não resistindo aos ferimentos sofridos pelo corpo e na cabeça ao ser espancado na tarde de segunda-feira, 21, depois de surpreendido furtando uma residência na Vila Messias. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas as pancadas provocadas na cabeça acabaram agravando seu estado de saúde e ele acabou falecendo. Ele não tinha família na cidade de Andradina, onde permanecia depois de beneficiado pela saidinha temporária. Sua família é de Junqueirópolis, mas sua ultima residência consta como Selvíria/MS. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a morte dele.

Segundo o apurado, ele teria invadido uma residência naquele bairro, sendo surpreendido já no quintal da casa pelo morador, entrando em vias de fato (luta); Na tentativa de fuga, o autor se feriu em alguns pedaços de madeira, ferramentas, ferro e materiais de construção que estavam no quintal, ocasionando ferimentos aparentando ser de natureza leve. Ao pular o muro, de dentro para fora, caiu de cabeça no solo, sendo imobilizado pela vítima, que o amarrou pelas pernas com um pedaço de borracha de câmara de ar, momento em que este começou a passar mal, apresentando convulsões.

A unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu Whashington com vida ao UPA, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Porém, um outro morador informou que ele já chegou ferido ao bairro, cujas agressões teriam ocorrido na Vila Mineira. Ele tinha passagens pela polícia por furto e roubo, totalizando 17 passagens criminais.

Quando os policiais militares estavam apresentando a ocorrência no 2º DP de Andradina, chegou ao conhecimento da equipe que o homem havia ido a óbito, sendo atestado pelo médico Eraldo Silveira, como causas mortis a esclarecer. Participaram desta ocorrência os policiais militares, Cb PM Paulo Eduardo, Cb PM Batista, com apoio do 1° sgt PM Araújo, Sd PM Teixeira, 1° Ten PM Mário e Cb PM Sílvio.

DETIDO POR FURTO UM DIA ANTES

Por volta das 8 horas da manhã de segunda-feira, durante patrulhamento pelo município de Andradina, os policiais militares do CGP I (Comando Grupo Patrulha) – 1° Sgt PM Araújo e Sd PM Teixeira, receberam ligação de outro policial militar de folga narrando que um indivíduo, que transitava pela Rua Presidente Vargas seria o autor do furto ocorrido na Empresa Disma, ocorrido no domingo, 20.

Rapidamente os militares foram ao local e abordaram W. Em busca nada de ilícito foi localizado em seu poder.

Ao ser indagado sobre os fatos, ele admitiu a autoria do furto na empresa, declarando que, havia furtado 03 Tablets da marca Samsung, no valor de R$ 800,00 cada um, 03 cestas básicas, no valor de R$ 200,00 a unidade, 01 liquidificador, no valor de R$ 110,00, 01 ventilador, no valor de R$ 120,00 e 02 pares de botina, no valor de R$170,00 a unidade e que trocou todos os produtos por drogas, em diversos pontos da cidade.

A equipe diligenciou até sua residência, na Rua Aquidauana, onde realizou vistoria, não encontrando nenhum item correlacionado ao furto.

Em contato com a vítima (representante da Empresa), ela extraiu as imagens do sistema de monitoramento, para serem apresentadas no plantão e anexadas ao Inquérito.

As partes foram conduzidas ao 2° DP, sendo o delegado, Dr. Raoni Spetic, cientificado e, após análise das imagens, imputou ao conduzido o crime capitulado no Artigo155 do CP, no entanto, por ele não estar em situação flagrancial, foi liberado ao término dos trabalhos para aguardar o trâmite da persecução em liberdade.