Polícia Militar localiza 3 motocicletas furtadas

ANDRADINA – A Polícia Militar recuperou na noite do último domingo, 13, em uma propriedade rural localizada na estrada Sebastião Lourenço da Silva, nos cômodos de uma casa abandonada, três motocicletas que haviam sido furtadas recentemente.

A localização das motos aconteceu próximo das 23h, durante atendimento de ocorrência de furto de motocicleta por Andradina quando, em contato com a vítima, foi irradiado via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, denúncia anônima onde o denunciante passava informações quanto à possível localização de motocicletas furtadas, e dentre elas a motocicleta cuja ocorrência ainda estava em atendimento.

Foram feitas diversas diligências no local mencionado pelo denunciante, uma propriedade rural entre Andradina e planalto (próximo ao clube da ADPM), uma área rural da estrada Sebastião Lourenço da Silva e dentro da propriedade, nos cômodos de uma casa abandonada, foram localizadas três motocicletas que haviam sido furtadas, sendo uma furtada no sábado (dia 12), no município de Castilho, outra furtada também no sábado, no município de Andradina e a terceira furtada naquele domingo (dia 13), também em Andradina.

Foi acionada a perícia técnico-científica para o local, de onde foram colhidas amostras para comparação futura.

As motocicletas foram restituídas aos respectivos proprietários, sendo elaborado boletim de ocorrência e comunicação pessoal ao delegado de polícia, que compareceu ao local dos fatos.

Atuaram na ocorrência a equipe com Cb PM Apolinário e Cb PM Ronaldo, com apoio do CFP com 2⁰ Ten PM Mário e cabo PM Silvio; Tático Comando com 1⁰ Ten PM Douglas e equipe e Força Tática com 1º Sgt PM Crepaldi e equipe.

Foram localizadas as seguintes motocicletas (Obs: as três na cor vermelha):

1) HSX-6738 Honda/Cbx 250

2) DWY-3648 Honda/Cg 125

3) CZR-9C47 Honda/Cg 125