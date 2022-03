Adolescente flagrado com droga confessa ter participado do roubo ao Viajantes

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu no último domingo, 13, um adolescente de 16 anos, para averiguação de roubo e indiciado por porte de entorpecente/Ato Infracional, depois que teria confessado a participação no roubo ao Posto Viajantes, ocorrido no dia anterior, 12. O delegado, Dr. Carlos Sérgio Franco Falsiroli, tomou ciência dos fatos e elaborou Ato Infracional de porte de entorpecente e adicionando as informações ao boletim de flagrante de Roubo, quando 2 jovens foram presos e um menor apreendido. As informações do menor serão investigadas.

A detenção do menor aconteceu quando os Cb PM Paulo Eduardo e Cb PM Batista, em patrulhamento pela Rua 12 do bairro Nova Canaã, avistaram um adolescente, conhecido nos meios policiais pela prática de furto e tráfico de drogas dentro de um terreno baldio. Este, ao perceber que seria abordado, tentou escalar o muro para se evadir, sendo contido pela guarnição. Em busca pessoal foi encontrado em suas vestes uma porção de crack de 2 gramas.

Em entrevista, admitiu para a equipe policial, e uma testemunha, que havia participado do roubo praticado ao posto de combustíveis Viajantes. O adolescente foi encaminhado ao Plantão Permanente onde a ocorrência foi registrada.

Durante o registro dos fatos naquela repartição policial, o COPOM recebeu uma ligação de uma mulher, moradora da mesma Rua Doze, do bairro Nova Canaã, informando que o adolescente ora conduzido havia jogado uma camiseta que teria sido utilizada no roubo, e documentos pessoais, em um terreno contíguo à sua residência, por volta das 05h de domingo, 13.

Policiais foram ao local e apreenderam a camiseta, muito semelhante à que o autor do Roubo utilizou.

O delegado, Dr. Carlos Sérgio Franco Falsiroli, tomou ciência dos fatos e elaborou boletim de Ato Infracional de porte de entorpecente e adicionou as informações ao boletim de ocorrência do flagrante de Roubo, apresentado no dia anterior. A camiseta foi apreendida.

Apoiaram a ocorrência a equipe com o 1° Sgt PM Araújo, Cb PM Fernando, Cb PM Marcio, Cb PM Cristiano.