PM localiza carro com registro de furto ao capturar procurado da Justiça

ANDRADINA – O ajudante geral C. G. I., 51 anos, foi capturado pela Polícia Militar na noite do ultimo domingo, 13, em cumprimento a um Mandado de Prisão em seu desfavor em caráter preventivo, além de localizar um veículo VW na cor preta, com registro de furto pela cidade de Três Lagoas/MS. Encaminhado ao plantão policial, tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto. O veículo foi devolvido ao proprietário.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo Bairro Jd. Europa, em Andradina, quando a equipe com 1º Sgt PM Crepaldi, Cb PM Costa Jr e Cb PM Richard, estava averiguando denúncia de que um veículo WV/Gol, na cor preta, furtado em data anterior, por Três Lagoas/MS, estaria na posse dele e contra quem haveria um Mandado de Prisão em seu desfavor.

Após algum tempo de averiguações, o localizaram, sendo ele abordado e submetido à busca pessoal, nada de ilícito encontrado consigo. Questionado o motivo de estar mancando, disse ter se lesionado pulando o muro da residência ao perceber a presença da viatura.

Indagado sobre o paradeiro do veículo Gol, respondeu que o havia estacionado na Av. Jean Bernardes, ao lado da Creche Euphosino de Almeida, no mesmo bairro, sendo localizado no local mencionado.

O homem foi cientificado da existência do Mandado de Prisão Preventiva em seu desfavor, expedido pela Comarca de Andradina, pelo crime de Violência Doméstica.

O veículo foi conduzido ao plantão de Polícia Cívil, tendo o capturado foi socorrido até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde passou por cuidados médicos e teve o pé direito imobilizado com tala devido a uma fratura no calcanhar e em seguida foi apresentado no Plantão Permanente, onde o delegado de plantão, elaborou boletim de captura de procurado/Localização de veículo, tendo ele permanecido recolhido na carceragem local, à disposição da Justiça Pública.

Segundo o capturado disse à reportagem, o veículo lhe pertencia e foi vendido para esta pessoa residente em Três Lagoas/MS e por ter atrasado algumas parcelas, teria ido La e pego o veículo e o trazendo para Andradina. Quanto ao MP de violência doméstica, disse ainda que a a vítima teria até retirado a queixa.

O advogado dele entraria com um pedido de relaxamento da prisão preventiva, o que deve acontecer nos próximos dias.

Vale salientar que em casos de violência doméstica, mesmo que a pessoa retire a queixa, a Justiça continua a investigar e em muitos casos a até condenar o infrator.