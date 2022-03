Morador do Ceará é preso pela PM após furtar conveniência

ANDRADINA – Um desocupado, de 25 anos, morador no estado do Ceará e sem residência fixa em Andradina, foi preso pela Polícia Militar na madrugada do dia 01, acusado de furtar a conveniência Zero Grau, ao ser flagrado com um celular pertencente ao estabelecimento comercial. Depois os PMs constataram que o mesmo havia furtado do local de R$ 2 mil em dinheiro, maços de cigarros, copos térmicos, além do celular. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu após o atendimento de ocorrência de furto de bicicleta pelo Bairro Álvaro Gasparelli, por Andradina, quando os policiais militares Cb PM Apolinário e Cb PM Ronaldo, iniciaram patrulhamento pelo bairro e, ao adentrarem à Rua Jânio da Silva Quadros, avistaram “M.” que, ao notar a presença policial, arremessou um celular que estava em suas mãos.

Feita a abordagem e revista pessoal, localizaram com ele dois maços de cigarros. Ao verificarem o celular que havia dispensado, tratava-se de um celular com logotipo de uma Conveniência chamada Zero Grau.

Em contato com o proprietário da conveniência informando dos fatos, este reconheceu o celular como de sua propriedade; que estava no interior do seu estabelecimento comercial.

Em vistoria no comércio, observaram que o criminoso adentrou ao local pela janela do banheiro, que dá acesso ao quintal dos fundos, subtraindo cerca de R$ 2 mil em notas e moedas diversas, maços de cigarros, copos térmicos, além do celular.

Verificando as imagens das câmeras de segurança disponibilizadas pela vítima, elas registraram toda a ação do criminoso.

Diante dos fatos, deram voz de prisão à M. pelo crime de furto, sendo ele encaminhado ao Plantão Policial e, após apresentação ao delegado plantonista, foi ratificada a voz de prisão, determinando a elaboração do flagrante, restituindo o celular e demais objetos à vítima, recolhendo “M.” ao cárcere, permanecendo à disposição da justiça.