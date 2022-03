Dupla é detida pela PM acusada de furto e receptação de tampas de bueiros

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na noite da última quarta-feira, 02, um homem de 44 anos, sem ocupação lícita e outro de 31 anos, proprietário de um ferro velho, acusados de furto e receptação de tampas de bueiros, ao flagrarem com duas peças em um ferro velho localizado no bairro Santa Cecília. Encaminhados ao plantão policial, foi elaborado o boletim de averiguação furto/receptação/apreensão de objetos, e os dois foram liberados ao final da ocorrência.

A detenção da dupla aconteceu durante patrulhamento de Força Tática por Andradina, quando os PMs 1º Sgt PM Fagundes, Cb PM Richard e Cb PM Cebalos, após tomarem ciência de uma solicitação de patrulhamento versando sobre furto e receptação de tampas de ferro (bocas de lobo) da rede pública de esgoto, pelo bairro Santa Cecília, foram ao citado bairro e, após identificarem os envolvidos, localizaram com um deles (com passagem criminal por porte de entorpecentes e furto), as tampas de ferro e também o proprietário (com passagem criminal por receptação) do ferro velho, onde as tampas de ferro estavam escondidas, sob uma lona de plástico preta.

Os dois homens receberam voz de prisão acusados de furto e receptação e foram conduzidas ao plantão policial, onde foi elaborado o boletim de averiguação furto/receptação/apreensão de objetos, sendo os dois ouvidos e liberados.

As tampas de ferro (boca de lobos) da rede pública de esgoto foram devolvidas ao representante da empresa de água e esgoto da cidade.