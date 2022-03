PM prende acusado de tráfico de drogas na Vila Marão

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na tarde do último dia 02, um desocupado morador na Vila Marão, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com 20 porções de crack e R$ 238,00 em dinheiro no bolso de sua bermuda. Encaminhado ao plantão da Polícia Civil, o delegado, Dr. Paulo Cesar Gomes Rabello, ao cientificar-se dos fatos, ratificou a voz de prisão, o autuando, permanecendo “J.” preso, à disposição da justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando os PMs CB PM Satim e CB PM Sanches, em patrulhamento preventivo pela Avenida Brasília, Vila Marão, em Pereira Barreto, depararam com J., já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.

Imediatamente realizaram abordagem e busca pessoal, quando localizaram no bolso de sua bermuda 20 porções de crack e R$ 238,00 em dinheiro. Indagado sobre a droga, informou que teria comprado em outra cidade para o seu próprio consumo.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão à J., e conduzido ao plantão da Polícia Civil, onde o delegado plantonista, Dr. Paulo Cesar Gomes Rabello, ao cientificar-se dos fatos, ratificou a voz de prisão, o autuando, permanecendo J. preso, à disposição da justiça. A droga foi apreendida.

Apoiaram a ocorrência CB Belinello e CB Gomes.