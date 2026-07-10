Paulo Boaventura e Governador Tarcísio anunciam retomada da pavimentação entre Castilho e Paranápolis

CASTILHO — A poucos dias de iniciar o período de férias, a partir de segunda-0feira (13), o prefeito Paulo Duarte Boaventura anuncia importante conquista para o município. O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou oficialmente a retomada das obras de pavimentação da CTH-030 (Estrada Emitério Castilho Gimenez), que liga Castilho ao distrito de Paranápolis/Andradina.

A autorização foi formalizada por meio do documento denominado “AUTORIZO”, expedido pela Secretaria de Estado de Governo e entregue ao prefeito na última segunda-feira, 6. A obra integra o programa estadual SP Pra Toda Obra, do Governo do Estado, e será executada após um longo período de paralisação em razão de pendências técnicas e administrativas.

Segundo o prefeito Paulo Boaventura, a retomada da pavimentação representa mais uma conquista fruto do trabalho permanente da Administração Municipal junto ao Governo do Estado:

“Nesse trecho houve diversas intercorrências. Causou muita estranheza o fato dessa obra ter demorado tanto para avançar, mas finalmente conseguimos concluir toda a execução do projeto. Sempre estive acompanhando de perto, buscando solucionar cada pendência existente”, afirmou o prefeito.

Paulinho destacou ainda que o município vive um momento de importantes conquistas, lembrando que recentemente também foram confirmados investimentos destinados à revitalização da Prainha Municipal e à reforma do Estádio Municipal:

“Já está tudo em tramitação e, em breve, a população verá o resultado de todo esse esforço da nossa equipe para trazer benefícios concretos aos castilhenses”, ressaltou.

RECONHECIMENTO AOS PARCEIROS

O prefeito fez questão de agradecer publicamente ao deputado estadual Itamar Borges, pelo apoio prestado durante toda a tramitação da demanda junto ao Governo do Estado. Segundo Paulinho, o parlamentar atuou diretamente junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e ao Governo do Estado, liderado pelo governador Tarcísio de Freitas, buscando agilizar a liberação da obra.

Outro reconhecimento foi direcionado à Usina Viralcool, considerada uma importante parceira do município. A empresa patrocinou a elaboração do projeto técnico necessário para viabilizar a pavimentação da estrada, etapa considerada fundamental para que o empreendimento pudesse avançar.