PM localiza em canavial Fiat Uno furtado em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou na tarde do último dia 28, em um canavial existente na estrada vicinal José Rodrigues Celestino, que demanda ao bairro Timboré/Porto de Areia, o veículo Fiat Uno, cor prata, furtado na madrugada do dia 25/02. O veículo estava sem as quatro rodas, a bateria, carburador, reservatório de água. A vítima do furto providenciou a retirada do Uno do local por um guincho.

A localização do Uno aconteceu quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Wladison, Cb PM Andressa, receberam informação de que um veículo estaria abandonado em um canavial, pela estrada vicinal José Rodrigues Celestino e que possivelmente seria o veículo que havia sido furtado na madrugada de sexta-feira para sábado (25/02/2022).

De posse desta informação inicial, os policiais militares fizeram diligências nos vários canaviais das imediações e, após intensa busca, conseguiram localizar o veículo Fiat Uno, placas BNJ – 55xx, confirmando ser o veículo furtado na madrugada do último dia 25/02.

Ao fazerem uma vistoria, os policias constataram que o veículo estava sem as quatro rodas, a bateria, carburador e reservatório de água.

Foi solicitada a perícia técnica, que compareceu pelo local, juntamente com policiais civis. Foi feito também contato com a vítima, que se deslocou ao local para remoção do veículo.