Sindicato Rural de Andradina organiza Prova de Três Tambores na Expo Agro 2026

ANDRADINA – O Sindicato Rural de Andradina promove, a partir das 9h de sábado, dia 9 (feriado de aniversário de Andradina), a Prova de Três Tambores durante a edição 2026 da Expo Agro, iniciada oficialmente na quarta-feira (08). O evento esportivo acontece no Recinto de Exposições Miguel Rodrigues da Silva e reúne competidores em diversas categorias de idade e nível técnico. A organização desta competição é exclusiva do Sindicato Rural de Andradina. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral.

Categorias e Premiações

O torneio abrange competidores de diversas faixas etárias e níveis de experiência. O evento será dividido em dez categorias distintas. Entre elas estão: Test Horse, Kids (0 a 8 anos), Paratleta (com inscrição isenta), Mirim (0 a 13 anos), Jovem (14 a 18 anos), Amador, Masculina, Feminina, além de Competidor Iniciante A e B.

A premiação varia de acordo com a categoria, envolvendo repasses de porcentagens do valor das inscrições e prêmios fixos. Na categoria Feminina, por exemplo, a primeira colocada receberá R$ 2.200,00. As categorias infantis e de paratletas também contarão com distribuição de medalhas e fivelas.

Inscrições e Regras

Os competidores interessados em participar devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet. O procedimento é feito através do site do sistema SGP, acessando diretamente o endereço: https://www.sgpsistema.com.br

Após a finalização do cadastro na plataforma, é obrigatório o envio do comprovante de inscrição para a organização do evento através do número de WhatsApp: (14) 99692-9163. Para dúvidas e informações adicionais, a organização disponibiliza os telefones de contato de Eduardo (18 98810-7774) e Cláudio (14 99863-1528).

Realização e Apoio

A edição de 2026 da Prova de Três Tambores na Expo Agro é promovida pelo Sindicato Rural de Andradina, com realização conjunta de Cláudio Inácio e do centro Cavalarte Equoterapia e Equitação. O evento conta com o apoio institucional do Governo de Andradina e gestão de inscrições pelo SGP Sistema.