Dois são presos pela Polícia Militar acusados de tráfico de drogas em Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu no final da noite de domingo (05), dois moradores do bairro Alvaro Gasparelli acusados de tráfico de entorpecentes, depois de flagra-los com aproximadamente 1 kg de maconha, além de R$ 210,00 em dinheiro. Encaminhados ao plantão da CPJ – Central de Polícia Judiciária, foram indiciados e permaneceram presos, à disposição da Justiça. A droga, balança de precisão e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão dos acusados aconteceu quando policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento, visualizaram dois homens conversando em frente a um imóvel localizado na Rua Sete, bairro Gasparelli, em Andradina. Assim que perceberam a aproximação da viatura, soltaram um embrulho no chão e saíram correndo. Depois de acompanhados, ambos foram detidos. Ao averiguarem o objeto dispensado, os PMs constataram se tratar de uma porção de maconha.

Em revista na residência em que os homens estavam em frente, foram localizadas mais porções de maconha no interior do imóvel e enterradas no quintal, totalizando 898 gramas do entorpecente, além de uma balança de precisão e R$ 210, 00 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária, ocasião em que os acusados foram indiciados e permaneceram presos em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas, aguardando audiência de custódia.